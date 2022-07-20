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Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Mali, BM sözcüsünü sınır dışı ediyor

Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı aldı.

Mali hükümeti, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado'yu sosyal medya paylaşımları nedeniyle sınır dışı etme kararı aldı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali'nin gözaltına aldığı 49 Fildişi Sahili askerine ilişkin müsamaha edilemeyecek paylaşımları nedeniyle Salgado'nun sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Sözcü'nün 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Salgado, sosyal medyada gözaltına alınan askerlere ilişkin Mali otoritelerine bilgi verildiğini paylaşmıştı.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerinin iki ülke arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir sözleşme kapsamında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'de bulunduğunu savunarak serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

Mali hükümeti, bu olayın ardından MINUSMA'nın tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almıştı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

Birleşmiş Milletler Togo Cumhuriyeti Fildişi Sahili Güncel Haberler

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