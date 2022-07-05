Mali, Batı Afrika devletlerinin ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı - Haberler

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Mali, Batı Afrika devletlerinin ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı

AA - Adam Abu - Güncel
Mali, Batı Afrika devletlerinin ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı

Mali askeri hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Mali askeri hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümetten yapılan açıklamada, ECOWAS'ın ocakta uyguladığı "yasa ve insanlık dışı" yaptırımların kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ECOWAS'ın "yasa dışı, gayrimeşru ve insanlık dışı yaptırımları" karşısında duran Mali halkına "fedakarlıkları ve dirençleri" nedeniyle teşekkür edildi.

Mali'de askeri hükümetin 24 aylık bir demokrasiye geçiş süreci teklif etmesi ve yeni seçim yasasını hazırlamasının ardından ECOWAS liderleri, 3 Temmuz'da, ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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