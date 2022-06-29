Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı

AA - İdris Sülün - Güncel
 - Güncelleme:
Malezyalı havacılık mühendisi, kağıt uçağıyla Guinness dünya rekorunu kırdı

KUALA Malezya doğumlu havacılık mühendisi Julian Chee, "kağıt uçakla en uzak uçuş" kategorisinde Guinness dünya rekorunu kırmayı başardı.

KUALA Malezya doğumlu havacılık mühendisi Julian Chee, "kağıt uçakla en uzak uçuş" kategorisinde Guinness dünya rekorunu kırmayı başardı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çoğu insanın çocukluk döneminde eğlenmek için katladığı kağıt uçak, bu kez Malezyalı Julian Chee ve Güney Koreli takım arkadaşlarının bir rekora imza atmasını sağladı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Julian, tasarladığı kağıt uçakla Guinness dünya rekorunu kırmayı başararak ülkesi Malezya'yı dünya rekorlar haritasına yerleştirdi.

Julian Chee'nin tasarladığı kağıt uçak, gerçekleştirdiği 77,134 metrelik uçuşla ABD'li John Collins ve Joe Ayoob'ın 2012'den bu yana elinde bulundurduğu 69,14 metrelik rekoru egale etmeyi başardı.

Julian, basına verdiği demeçte, "Malezya'yı rekorlar kitabına sokmak için geç kalınmış gibi görünüyor. Bu aya roket fırlatmak değil belki ama Malezya'yı elimden gelenin en iyisiyle temsil ediyorum. Bu kesinlikle benim son denemem olmayacak." ifadelerini kullandı.

AA / İdris Sülün - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title