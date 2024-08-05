Malezya'ya Çinli turistlerin sayısı yüzde 194 arttı

KUALA LUMPUR, 5 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Tiong King Sing, Ocak ile Mayıs ayları arasında Çin'den Malezya'ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artışla 1.185.050'ye ulaştığını söyledi.

Bakan yaptığı açıklamada, bu artışı iki ülke arasında vizesiz seyahat düzenlemelerinin uygulanmasına bağladı.

Bakan ayrıca havayolu şirketlerinin, Malezya ile çeşitli ülkeler arasındaki bağlantılarını genişletmelerini ve dünya çapında yolcular için daha fazla kolaylık ve seçenek sunarak bir kazan-kazan durumu yaratmalarını istedi.

Malezya geçen yıl 1 Aralık'tan itibaren Çin vatandaşları için uygulamaya koyduğu 30 günlük vizesiz giriş uygulamasını 2026 yılı sonuna kadar uzatmıştı.