Malezya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları Görüşme Yaptı
Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters, başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Orta Doğu, Güney Çin Denizi, Ukrayna ve Myanmar'daki durumu ele aldı.
Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters, başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Orta Doğu, Güney Çin Denizi, Ukrayna ve Myanmar'daki durumu ele aldı.
Malezya Dışişleri Bakanlığından, Hasan ve Peters'ın Kuala Lumpur'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bakanların ikili ilişkileri değerlendirdiği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda kararlılıklarını ifade ettikleri kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Orta Doğu, Güney Çin Denizi, Ukrayna ve Myanmar'daki durumun ele alındığı belirtildi.