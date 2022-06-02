Malezya ve Türkiye sınır kontrolünde iş birliğini artıracak - Haberler

KUALA Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, ülkesinin Türkiye ile özellikle sınır güvenliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Bernama'nın haberine göre, Hamzah, Türkiye'ye gerçekleştirdiği nezaket ziyareti sırasında bu konunun ele alındığını açıkladı.

Hamzah, "Türkiye, sınırları boyunca yabancıların izinsiz girişleriyle mücadele konusunda yüksek düzeyde uzmanlığa sahip. Bu nedenle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından koordine edilen sınır güvenliğinin teknolojik, stratejik varlık ve operasyonel odak noktalarını görmek için birkaç özel görüşme gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Bakan Hamzah, Türkiye'nin, martta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 17. Defence Service Asia (DSA)-National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'nda önemli bir stratejik ortak ve en büyük katılımcı olarak dünya standartlarında teknoloji, sistem ve güvenlik varlıklarıyla da tanındığını kaydetti.