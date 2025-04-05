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Malezya ve Tayland Dışişleri Bakanları Myanmar'da Deprem Ziyareti

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Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Taylandlı mevkidaşı Maris Sangiampongsa, Myanmar'daki depremler sonrası yardım amacıyla ülkeyi ziyaret etti. Bakanlar, depremden etkilenen bölgeleri gezip, halkla bir araya gelmeyi planlıyor.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Taylandlı mevkidaşı Maris Sangiampongsa, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülkeyi ziyaret etti.

Bernama ajansının haberine göre, Hasan ve Sangiampongsa, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) meydana gelen doğal afete müdahalesinin bir parçası olarak halka desteklerini göstermek için Myanmar'a ziyarette bulundu.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüşecek bakanların, depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi ve depremden etkilenen ailelerle görüşmesi planlanıyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 3 bin 301 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 792 kişi yaralandı. Halen 221'den fazla kişi de kayıp durumda.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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