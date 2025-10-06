Malezya ve Pakistan Liderleri İlişkileri Güçlendirme Yollarını Görüştü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, enerji, eğitim ve teknoloji alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını görüştü.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Şerif, Enver'in daveti üzerine Malezya'ya resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında bir araya gelen taraflar, ticaret, helal sertifikalı ürün üretimi, sürdürülebilir tarım, savunma, sağlık, enerji, eğitim ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Küresel sorunların, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten taraflar, Gazze'deki soykırımı "şiddetle" kınadı.

Taraflar, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini vurgulayarak, koşulsuz ateşkesin sağlanması, Gazze ablukasının kaldırılması ve insani yardımın engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.