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Malezya ve Maldivler Arasında Turizm, Spor ve Sağlıkta İşbirliği Anlaşması

Malezya ve Maldivler Arasında Turizm, Spor ve Sağlıkta İşbirliği Anlaşması
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, turizm, spor ve sağlık alanında mutabakat zaptı imzaladı. Ayrıca ticaret, eğitim ve yapay zeka gibi konuları da görüştüler.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, turizm, spor ve sağlık alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Enver, sosyal medya platformu X'ten, Malezya'ya resmi ziyarette bulunan Muizzu ile görüştüğünü duyurdu.

Muizzu ile ticaret, eğitim, iklim değişikliği, savunma, İslami bankacılık ve yapay zeka gibi alanlarda ülkeleri arasındaki işbirliğini artırma konusunu ele aldıklarını aktaran Enver, turizm, spor ve sağlık alanında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Enver, Myanmar, Gazze konularını ve ABD tarifelerini de görüştüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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