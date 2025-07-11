Malezya ve Çin İlişkileri Güçleniyor

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ikili ilişkileri ve işbirliğini ilerletme konusunu görüştü. İkili, ASEAN Zirvesi çerçevesinde önemli bir mutabakat sağladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ikili ilişkileri ve işbirliğini ilerletme konusunu görüştü.

Xinhua ajansının haberine göre, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında İbrahim, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ı kabul etti.

Çin'in Malezya'nın güvenilir dostu ve ortağı olduğunu belirten İbrahim, Çin'e dostça davranmanın Malezya hükümeti ve halkının ortak görüşü olduğunu söyledi.

İbrahim, BRICS gibi çok taraflı mekanizmaların güç kazandığı bir dönemde Çin'in öncü rol oynadığını ve ülkesinin Çin'in katkılarını derinden takdir ettiğini vurguladı.

Bakan Vang ise iki devlet başkanının rehberliğinde ikili ilişkilerin tarihinin en iyi dönemine girdiğini ifade etti.

Çin'in Malezya'nın samimi dostu olduğunu ve iki liderin ulaştığı önemli mutabakatı tam olarak uygulamak için Malezya ile çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Vang, ülkesinin Malezya'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde daha aktif rol almasını desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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