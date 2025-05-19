Malezya ve Çin Arasındaki Palm Yağı İşbirliği Artıyor

Malezya ve Çin Arasındaki Palm Yağı İşbirliği Artıyor
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Malezya Çiftlikler ve Emtia Bakan Yardımcısı Chan Foong Hin, Çin ile yapılacak resmi ziyaretin palm yağı sektöründe yeni ticari fırsatlar sunacağını ve ikili ilişkilerin güçlendirileceğini belirtti.

KUALA LUMPUR, 19 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Çiftlikler ve Emtia Bakan Yardımcısı Chan Foong Hin, Çin ile daha yakın işbirliğinin palm yağı sektöründe yeni ticari fırsatları ortaya çıkaracağını söyledi.

18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek resmi ziyaret için Çin'de bulunan heyete başkanlık eden Chan, pazar günü yaptığı açıklamada ikili ticari ilişkileri güçlendirmeyi, yeni ticari fırsatları ortaya çıkarmayı ve Malezya'nın palm yağı sektöründe inovasyona güç vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Chan, "Bu resmi ziyaret, Çin ile ekonomik bağlarımızı derinleştirme, palm yağı ürünlerine yönelik pazar erişimini artırma ve kilit önemdeki ihracat sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. 2024 yılında Malezya'nın toplam palm yağı ihracat değerinin yüzde 10'unu oluşturan Çin, palm yağı ve palm bazlı ürünlerde dünya genelinde üçüncü en büyük ithalatçımız konumunda" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de düzenlenecek olan 7. Batı Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'na da katılacak olan Chan, Çin'in batısındaki ithalatçılarla bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaparak önde gelen bir palm yağı ithalatçısı olan bölgenin giderek artan önemine dikkat çekecek.

Chan, "Çin'in batısında güçlü bir pazar büyümesi görülüyor ve sürdürülebilir hammaddelere yönelik talep artıyor. Toplantı sırasında bölgedeki ortaklıkların genişletilmesi de ele alınacak" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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