Malezya, vatandaşlarına yaklaşık 395 milyon dolar yardım dağıtacak

KUALA Malezya hükümetinin, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlarına yaklaşık 395 milyon dolar nakit yardım dağıtacağı bildirildi.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, yaptığı açıklamada, hükümetin artan yaşam ve gıda giderleri nedeniyle bu aydan itibaren düşük gelirli hanelere 1,74 milyar ringgit (yaklaşık 395 milyon dolar) tutarında nakdi yardım dağıtacağını söyledi.

Nakdi yardımın pazartesi günü dağıtılmaya başlanacağını belirten İsmail Sabri, söz konusu tedbirin enflasyonun özellikle düşük gelirlileri etkilemesini engellemek için alındığını ifade etti.

Başbakan İsmail Sabri, hükümetin ayrıca bu yıl 4 milyar ringgitlik destek verilmesi kararlaştırılan yemeklik yağ sübvansiyonlarını da artırabileceğini açıkladı.

İç piyasadaki birçok gıda ürününü ithal eden Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, para biriminin dolar karşısında değer kaybetmeye başlamasıyla artan enflasyonu kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Malezya'da gıda enflasyon oranı 2017'den bu yana en yüksek seviyelere ulaşırken hükümet, yerel tedarikleri güvence altına almak ve maliyetleri düşürmek için önlemler almak zorunda kalmıştı.