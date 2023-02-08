Malezya, Türkiye'ye 70 Kişilik Kurtarma Ekibi Gönderdi
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KUALA LUMPUR, 8 Şubat (Xinhua) -- Malezya, depremzedelere yardım çabalarını desteklemek üzere Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi gönderdi.
KUALA LUMPUR, 8 Şubat (Xinhua) -- Malezya, depremzedelere yardım çabalarını desteklemek üzere Türkiye'ye bir arama kurtarma ekibi gönderdi.
Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 70 kişilik ekibin İstanbul'a ulaştığı ve deprem bölgesine sevk edildiği belirtildi.
Bakanlık ayrıca Türkiye'de bulunan Malezyalıları kendi güvenlikleri için gelişmelerden haberdar olmaya ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdı.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre Pazartesi günkü depremlerde Türkiye'de 8.574 kişi hayatını kaybetti, 49.000'den fazla kişi yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel