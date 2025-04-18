Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Filistin Çağrısı

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin'de yaşananlara karşı sadece yürütme değil yasama organlarının da ortak tavır sergilemeleri gerektiğini belirterek, uluslararası topluma daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bin Abdul, TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da yapılacak, 13 ülkenin ulusal parlamentolarının bir araya geleceği "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Filistin mücadelesini destekleyen konuşmacıların yer aldığı konferansı düzenledikleri için Türkiye'ye teşekkür eden Bin Abdul, bu konunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkesinin İsrail'in varlığını hiçbir zaman tanımadığına dikkati çeken Bin Abdul, "Filistinlilere karşı çok fazla adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Uluslararası toplumdan Gazze ve Filistin'de yaşananlara kulak verilmesi yönünde çağrılar yapıldığını hatırlatan Bin Abdul, bu çağrıların İsrail tarafından cevapsız bırakıldığını söyledi.

Bin Abdul, "Çabalarımızı ve tüm kaynakları bir araya getirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz hatta Malezya'da uluslararası toplumu Filistin'de daha fazlasını yapmaya çağıran bir karar bile almıştık. Bu yüzden uluslararası topluma daha fazlasını yapması için sürekli çağrıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin yürütme organlarının inisiyatif alarak özellikle Filistin'de barışçıl çözüm için girişimlerde bulunduklarına dikkati çeken Bin Abdul, yasama organlarının da bir araya gelerek yürütmenin aldığı inisiyatifi desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Bin Abdul, parlamento üyelerinin de Gazze ve Filistin'deki saldırıları durdurmak için yürütmenin girişimini destekleyebileceklerini, bunun bir ulusun yalnızca yürütme organının değil yasama organının da harekete geçerek yürüttüğü diplomasi olduğunu vurguladı.

Bin Abdul, "Bu yüzden, bu çabayla Filistin'de olup bitenlerin derhal durdurulmasını ve adaletin hakim olmasını sağlamak için sahip olduğumuz tüm enerjiyi birleştireceğimizi umuyoruz." dedi.

"İlerlemenin yolu yürütme ve yasama organının baskısı"

Filistin devletinin tanınması için ortaklaşa hangi somut adımların atılması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bin Abdul, her ulusun BM tarafından kabul edilen kararlara baktığını söyledi.

Bin Abdul, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da Gazze ve Filistin'de yaşananlara ilişkin karar aldığını anımsatarak, artık uluslararası toplumun da bu konuya ciddi şekilde yaklaştığını dile getirdi.

Yürütme ve yasama organının baskısı sayesinde bundan fazlasını yapabileceklerini umduklarını kaydeden Bin Abdul, "Sanırım ilerlemenin yolu bu. İnanıyorum ki tüm uluslararası toplum, Gazze ve Filistin'de barışçıl çözümün önemini görmeye başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki tarafın (Filistin-İsrail) birlikte var olmasının zamanı geldi"

Bin Abdul, iki devletli çözümün, uluslararası toplumun büyük bir kısmının üzerinde mutabık kaldığı konuların arasında yer aldığını belirterek, Filistinliler ve İsraillilerin bir arada yaşamaları gerektiğini söyledi.

Filistinliler ve İsraillilerin bir arada yaşamasının yeni bir şey olmadığına dikkati çeken Bin Abdul, "Binlerce yıldır birlikte yaşıyorlar ve sanırım bunun tekrarlanmaması için hiçbir neden yok. Bu, çok önemli çünkü bu sorunu çözmezlerse sürekli var olacak." ifadelerini kullandı.

Bin Abdul, bu durumun kaynakları tükettiğine işaret ederek, nihayetinde bölgenin istikrarsızlığına yol açacağını, bunun da ilerlemenin önünde engel olacağını dile getirdi.

Savaşın dünyanın diğer bölgeleri ilerlerken halkın geri kalmasına sebep olacağına dikkati çeken Bin Abdul, "İki tarafın (Filistin-İsrail) birlikte var olmasının zamanı geldi ve eğer bu gerçekleşirse uluslararası toplumun devreye gireceğine ve ülkeyi yeniden kalkındırmak için onlara yardım edeceğine inanıyorum." dedi.

"Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var"

Bin Abdul, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi bozduğunu ve bunun çok talihsiz bir durum olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda masum insanın öldürüldüğüne dikkati çekti.

Bin Abdul, "Eğer barışçıl bir çözüm görmek istiyorsanız her iki taraf da Birleşmiş Milletler tarafından alınan karara uymalı ve saygı göstermeli çünkü barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var, toplumumuzu geliştirmemiz gerekiyor çünkü sürekli savaş halinde olmak kimseye bir avantaj sağlamayacaktır." dedi.

Uluslararası toplumun aldığı kararlara saygı gösterilmesinin tam zamanı olduğunu vurgulayan Bin Abdul, herhangi bir çatışmayı çözmek için savaş makinesini seferber etmenin masum insanlara zarar verdiğini sözlerine ekledi.