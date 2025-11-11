Haberler

Malezya-Tayland Sınırında Göçmen Teknesi Battı: 12 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Tayland sınırına yakın sularda batan bir teknede 13 kişi kurtarılırken, 12 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KUALA LUMPUR, 11 Kasım (Xinhua) -- Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden 13 kişi kurtarıldı, 12 kişiyse hayatını kaybetti.

Malezya Deniz İnfaz İdaresi'nin Kedah ve Perlis Eyalet Direktörü Romli Mustafa salı günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü yürütülen arama çalışmalarında biri çocuk, 2'si erkek, 2'si ise kadın olmak üzere 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Romli, kötü hava koşulları nedeniyle saat 19.30'da durdurulan arama kurtarma çalışmalarının salı sabahı yeniden başladığını belirtti.

Sadece bu yıl içinde Kedah eyaletinin önemli turizm adreslerinden Langkawi çevresindeki sularda kaydedilen iki vaka kapsamında 436 göçmenin tutuklandığını ifade eden Romli, Langkawi'nin Tayland sınırına sadece 2,5 deniz mili uzaklıkta olması nedeniyle karaya çıkış noktası olarak tercih edildiğini söyledi.

Romli, "Göçmenler Langkawi'ye burada kalmak için değil, ülkenin diğer bölgelerine geçmek üzere geliyor" dedi.

Deniz yoluyla göçmen girişlerinin çoğunlukla hava koşullarına bağlı olduğuna dikkat çeken Romli, "Bu nedenle vakaların çoğu yılın sonu ve başında meydana geliyor" dedi.

Açıklamada 2020'den bu yana aynı bölgeden ülkeye girmeye çalışan toplam 1.333 kaçak göçmenin engellendiği ve bu girişimleri organize eden 24 tekne kaptanı ve mürettebatın gözaltına alındığı da ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.