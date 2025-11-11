Malezya-Tayland Sınırında Göçmen Teknesi Battı: 12 Kayıp

KUALA LUMPUR, 11 Kasım (Xinhua) -- Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda geçen hafta batan, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden 13 kişi kurtarıldı, 12 kişiyse hayatını kaybetti.

Malezya Deniz İnfaz İdaresi'nin Kedah ve Perlis Eyalet Direktörü Romli Mustafa salı günü yaptığı açıklamada, pazartesi günü yürütülen arama çalışmalarında biri çocuk, 2'si erkek, 2'si ise kadın olmak üzere 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Romli, kötü hava koşulları nedeniyle saat 19.30'da durdurulan arama kurtarma çalışmalarının salı sabahı yeniden başladığını belirtti.

Sadece bu yıl içinde Kedah eyaletinin önemli turizm adreslerinden Langkawi çevresindeki sularda kaydedilen iki vaka kapsamında 436 göçmenin tutuklandığını ifade eden Romli, Langkawi'nin Tayland sınırına sadece 2,5 deniz mili uzaklıkta olması nedeniyle karaya çıkış noktası olarak tercih edildiğini söyledi.

Romli, "Göçmenler Langkawi'ye burada kalmak için değil, ülkenin diğer bölgelerine geçmek üzere geliyor" dedi.

Deniz yoluyla göçmen girişlerinin çoğunlukla hava koşullarına bağlı olduğuna dikkat çeken Romli, "Bu nedenle vakaların çoğu yılın sonu ve başında meydana geliyor" dedi.

Açıklamada 2020'den bu yana aynı bölgeden ülkeye girmeye çalışan toplam 1.333 kaçak göçmenin engellendiği ve bu girişimleri organize eden 24 tekne kaptanı ve mürettebatın gözaltına alındığı da ifade edildi.