Malezya, Tayland-Kamboçya Sınırında İzleme Ekibi Göndermeye Hazır

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin talep edilmesi halinde Tayland- Kamboçya sınırına izleme ekibi göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Enver, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) yaptığı konuşmada, Tayland- Kamboçya sınır gerilimi hakkında konuştu.

Malezya'nın, talep edilmesi halinde Tayland- Kamboçya sınırına izleme ekibi göndermeye hazır olduğunu belirten Enver, sınırdaki durumun "hala gergin ve hassas olmasına rağmen kontrol altında" olduğunu söyledi.

Enver, bölgede uydu izleme çalışmalarının yürütüldüğünü ve her iki tarafın da Malezya Savunma Ataşesi'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri mevkidaşlarıyla birlikte uzaktan izleme çalışmalarını koordine etmesi konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Tayland ve Kamboçya'nın Malezya'dan, gelecek yıl ASEAN başkanlığı sona erdikten sonra da arabuluculuk yapmaya devam etmesini istediklerini aktaran Enver, "Bu sorumluluk ASEAN Başkanı olarak bizim konumumuzla sınırlı değildir." dedi.

Enver, "Başlangıçta üç ay içinde bir çözüm hedeflemiştik. Ancak herhangi bir müzakerede zaman çizelgeleri kesin olarak belirlenemez. Önemli olan ateşkes ve çözüme yönelik gerçek bir taahhüt yoluyla ilerleme kaydedilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Sınırda herhangi bir izleme ya da barış gücü varlığının sadece ASEAN üyesi devletlerden temsilciler içermesi gerektiğini vurgulayan Enver, müzakerelerin "bir ASEAN girişimi" olarak kalması gerektiğini belirtti.

Enver, ABD ya da Çin gibi ülkelerden dış lojistik desteğin kabul edilebileceğini ancak bunun tarafsız bir şekilde ve siyasi müdahale olmaksızın sunulması halinde mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülke ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.