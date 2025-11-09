Malezya-Tayland Deniz Sınırında Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü, 6 Kurtarıldı
Malezya'nın Tayland deniz sınırına yakın bölgede bir teknenin batması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı, birçok kişiden ise haber alınamadı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KUALA LUMPUR, 9 Kasım (Xinhua) -- Malezya- Tayland deniz sınırına yakın sularda pazar günü yaklaşık 100 kaçak göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı, onlarca kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Malezya Ulusal Haber Ajansı Bernama'ya göre, yerel polis kayıp kişilerin aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel