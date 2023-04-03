Malezya Parlamentosu 'zorunlu ölüm cezası'nın kaldırılmasını onayladı

KUALA Malezya Parlamentosunca, çeşitli suçlara karşı verilen "zorunlu ölüm cezası"nın kaldırılması onaylandı.

Malezya Parlamentosunda, idamın kaldırılması ve ağır suçlara verilen cezaların sınırlandırılmasına yönelik yasa tasarısı oylandı.

Oylamada, "zorunlu ölüm cezası"nın kaldırılması kabul edildi.

Böylelikle, bir kişi ölümle cezalandırılan suç işlediğinde idam edilmesi zorunlu olmayacak, mahkemelerin takdirine bağlı olarak 40 yıla kadar hapis cezasına da çarptırılabilecek. Kararın, ülkedeki 1300'den fazla mahkumun hayatını kurtarması bekleniyor.

Tasarının yasalaşması için Senato ve Malezya Kralı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yasa yürürlüğe girdiğinde ise mahkumların, davalarının gözden geçirilmesini talep etmek için 90 gün süreleri bulunuyor.

Malezya'da, bu yasa tasarısının da aralarında olduğu çeşitli düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Bu düzenlemelerden biri, "ölümle cezalandırılan ancak bir başkasının ölümüne yol açmayan adam kaçırma, terör faaliyetlerinde bulunma, belirli ateşli silahlarla işlenen suçlar" gibi eylemlere idam kararı verilmemesini içeriyor.

Malezya'da cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, insan kaçırma ve ateşli silah bulundurma, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.