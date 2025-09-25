Haberler

Malezya Ordusu Gazze'de Barış Gücü Görevine Hazır

Güncelleme:
Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hafizuddeain Jantan, ordunun Gazze'de olası bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Jantan, 14. Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nda Malezya ordusunun barış gücü tecrübesini vurguladı.

Bernama ajansının haberine göre, Jantan 14. Hint-Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanları Konferansı'nın kapanış töreninde konuştu.

Jantan, Malezya ordusunun uzun yıllara dayanan barış gücü tecrübesine sahip olduğunu belirterek, talep edilmesi halinde Filistin'e konuşlanmayı da kapsayacak şekilde herhangi bir barış gücü görevine katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Ancak söz konusu katılımın misyonun etkinliğine ve güvenliğinin değerlendirilmesine bağlı olacağını ifade eden Jantan, böyle bir kararın hükümet tarafından alınacağını vurguladı.

Jantan, "1960 yılından bu yana önce Kongo'da, ardından Somali, Bosna ve Kamboçya'da barış gücü operasyonlarına katıldık." dedi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500
