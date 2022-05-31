Malezya'nın tavuk ihracat yasağı Singapur'da tedirginliğe neden oldu - Haberler

KUALA Malezya'nın yerel gıda arzını korumak ve fiyatları dengelemek için yarın itibarıyla tavuk ihracatını durduracak olması, komşusu Singapur'da tedirginliğe yol açtı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, geçen hafta, 1 Haziran'dan itibaren Malezya'nın iç piyasadaki fiyatlar ve üretim istikrar kazanana kadar ayda 3,6 milyona karşılık gelen tavuk ihracatını yasaklayacağını duyurdu.

Söz konusu ihracat yasağının olumsuz etkileri, kümes hayvanlarının üçte birini Malezya'dan ithal eden ve tavuklu pilavın ulusal yemek olduğu Singapur'da hissedilmeye başlandı.

İhracat yasağının yarın başlayacak olmasından tedirgin olan Singapurlular, hayvan pazarları ve süpermarketlerdeki tavukları stoklamak için yarışa girdi.

Bazı bölgelerdeki süpermarketlerde, tavuk stoklarının bugünden tükendiği ifade edildi.

Singapur'daki tavuk satıcıları, Malezya'nın uygulamaya koyacağı yasak nedeniyle tavuk fiyatlarının yüzde 30 artacağını değerlendiriyor.

Öte yandan hükümet, tüketicilere dondurulmuş tavuk ve alternatif etleri tüketme çağrısında bulundu.

Malezya'nın tavuk ihracatı konusundaki korumacı hamlesi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda fiyatlarının artmaya başlamasının ardından geldi.

Tavuk yemi olarak da kullanılan mısır ve tahıl ihracatında önde gelen ülkelerden Ukrayna'nın mevcut durumu, tavuk fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Yine son dönemde küresel gıda fiyatlarının artması nedeniyle Hindistan şeker ve buğday ihracatını kısıtlarken dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı konumundaki Endonezya, palm yağı ihracatını yasakladı ve ardından kaldırma kararı aldı.