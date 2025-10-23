Malezya'nın Kültür ve Gastronomisi Ankara'da Tanıtıldı

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde " Malezya'nın Renkleri: Kültür ve Gastronomi" adlı etkinlik başkentte düzenlendi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay, Türkiye'de Eğitim Gören Malezyalı Öğrenciler Derneği Başkanı İstanbul Üniversitesi öğrencisi Muhammad Adib Bin Nor Azman ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Sazali, programın amacının Malezya'nın sanat ve kültürünü tanıtmak olduğunu, Malezya-Türkiye ilişkilerinin giderek daha da güçlendiğini söyledi.

Sazali, Türkiye'de eğitim gören 595 Malezyalı öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin Malezya-Türkiye ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kuala Lumpur'da ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da aralarında bulunduğu liderlerle yapılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin önemine işaret eden Sazali, "Bölgesel ve uluslararası alanda ortaya çıkan çatışmalar ve sorunlar ile birlikte zirve, ekonomik entegrasyon, güvenlik işbirliği ve ortaklarla diyalogları vurgulayacaktır. Bu süre içinde Malezya'nın uluslararası diplomasi ve müzakerelerin merkezi olması beklenmektedir." dedi.

Sazali, 2026'nın "Malezya'yı ziyaret yılı" olduğunu belirterek, "Bugünkü deneyiminizin Malezya'yı size daha yakın hale getirecek zengin bir deneyim olmasını ve bugünkü sunumları beğeneceğinizi umuyoruz. Son olarak, 'Malezya'nın gerçekten Asya olduğunu' kabul edeceğinizi umuyorum." diye konuştu.

HBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orbay da üniversite ve kampüs hakkında kısa bilgiler verdi.

Eğitim alanının, işbirliğinde ilk adım olduğunu belirten Orbay, etkinliğin Malezyalıların geleneksel yaşam tarzlarını deneyimleme imkanı sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Eğitim Gören Malezyalı Öğrenciler Derneği Başkanı Muhammad Adib Bin Nor Azman ise, etkinliği "geleneklerin dostlukla buluştuğu ve Malezya'nın Türkiye'yi kucak açarak karşıladığı" şeklinde tanımladı.

Konuşmaların ardından Malezya'ya özgü geleneksel danslar sergilendi, davetlilere geleneksel yemekler ikram edildi.