Malezya'nın Kelantan Eyaletinde Sel Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KUALA LUMPUR, 27 Kasım (Xinhua) -- Malezya'nın Kelantan eyaletinde aracı sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Tanah Merah İlçe Polis Şefi Muhd Haki Hasbullah çarşamba günü yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki kadının cansız bedeninin olay yerinden yaklaşık 120 metre uzakta bulunduğunu ifade etti.

Malezya Sosyal Yardımlar Dairesi, ülke genelinde yerinden edilenlerin sayısının 29.480'e yükseldiğini ve tahliye edilenlere barınma sağlamak üzere 214 sel yardım merkezinin faaliyette olduğunu bildirdi. Yetkililer, en fazla etkilenen bölgenin Kelantan eyaleti olduğunu vurguladı.

Malezya Meteoroloji İdaresi, olumsuz hava koşullarının devam edeceği uyarısında bulundu.