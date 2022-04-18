Malezya'nın en büyük bankasının sistemlerinde meydana gelen arıza giderildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malezya'nın en büyük bankasının sistemlerinde meydana gelen arıza giderildi

AA - İdris Sülün - Güncel
 - Güncelleme:
Malezya'nın en büyük bankasının sistemlerinde meydana gelen arıza giderildi

KUALA Malezya'nın en büyük bankası Malayan Banking Bhd (Maybank) banka kartlarında, web sitesi ve mobil uygulamalarındaki hizmetlerde meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

KUALA Malezya'nın en büyük bankası Malayan Banking Bhd (Maybank) banka kartlarında, web sitesi ve mobil uygulamalarındaki hizmetlerde meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Maybank'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ATM kartlarının geçici süreliğine kullanım dışı olduğu ve çevrim içi hizmetlerde aksamaların yaşandığı duyuruldu.

Maybank, yerel saatle 18.15'te olumsuz etkilenen tüm hizmetlerde aksaklığın giderildiğini bildirirken, yaşanan sorunun nedenine dair bilgi vermedi.

Söz konusu arıza, ülkenin en büyük finans kuruluşu olan "Maybank'ın banka kartı ve çevrim içi hizmetlerinde bu yıl yaşanan 2'inci büyük kesinti" olarak kayıtlara geçti.

AA / İdris Sülün - Güncel

Malezya, Medya, Banka, ATM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title