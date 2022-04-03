Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı

AA - İdris Sülün - Güncel
 - Güncelleme:
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını açtı.

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını açtı.

Kuala Lumpur'daki Müslümanlar, ramazanın ilk iftarını sıcak ve nem nedeniyle genellikle evlerinde açmayı tercih etti.

Müslümanların ilk günü evlerinde geçirmeyi tercih etmeleri nedeniyle başkentte köprü ve otoyollarda sakinlik görüldü.

Malezya'da ramazan etkinlikleri ve toplu iftarlar, özellikle ramazanın ikinci haftasıyla yoğunluk göstermeye başlıyor.

1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan "endemiye geçiş" dönemi kapsamında camilerdeki sosyal mesafe kısıtlaması da kaldırıldı.

AA / İdris Sülün - Güncel

Kuala Lumpur, Malezya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title