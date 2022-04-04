Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da Oruç Açan İnsanlar
Xinhua - Güncel
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KUALA LUMPUR, 4 Nisan (Xinhua) — Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Merdeka Meydanı'nda Ramazan ayında oruçlarını açan Malezyalı Müslümanlar, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
KUALA LUMPUR, 4 Nisan (Xinhua) — Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Merdeka Meydanı'nda Ramazan ayında oruçlarını açan Malezyalı Müslümanlar, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Xinhua / Güncel