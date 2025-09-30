Malezya'nın Bağımsızlık Günü İçin Ankara'da Resepsiyon Düzenlendi... Bakan Yumaklı: "Malezya, Asean Bölgesindeki En Büyük Ticari Ortağımızdır"

(ANKARA) - Malezya'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, " Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımızdır" dedi. Malezya Ankara Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal da "İki ülke arasındaki ticaret ve savunma alanlarındaki iş birliğinin genişlediğine" dikkati çekti.

Malezya'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle bugün Ankara Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona çok sayıda bürokrat, diplomat, akademisyen, askeri kademeden üst düzey general ve amiral katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in katılımıyla yapılan törende, iki ülkenin milli marşları okundu. Daha sonra Malezya'ya özgü geleneksel dans gösterisi yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını Malezya'nın Ankara Büyükelçi Sazali Mustafa Kamal yaptı. Kamal, "Malezya'nın çeşitli kültürleri ve halkları, Malaylar, Sabah ve Sarawak halkı dahil, tek bir ulus olan Malezya'da ortak bir kaderde birleşmiş, 'birlikten güç doğar' ilkesini benimsemiştir. Bu yılın Malezya Günü teması 'Malezya Merdeka, Halk Merdeka'dır" dedi.

Kamal: "Malezya'ya yapılan yabancı yatırım 2024'te 90 milyar dolara ulaşmıştır"

Kamal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Malezya bugün ilerleme, modernite ve çeşitlilik yolunda ilerlemeye devam etmektedir; bu gelişmeleri, Sayın Başbakan Enver Ibrahim'in liderliğinde sürdürmekteyiz. Malezya ekonomisinin, küresel zorluklara rağmen büyümesi beklenmektedir. 2024'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 4,51 olarak gerçekleşmiş olup, 2025 için yüzde 4,5 olarak öngörülmektedir. Toplam ticaret, 700 milyar doları aşarken; Malezya'ya yapılan yabancı yatırım 2024'te 90 milyar dolara ulaşmıştır."

"Türkiye arasındaki toplam ticaret 5,2 milyar doları aşmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat'ta Malezya'ya gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Kamal, şöyle konuştu:

"Bu ziyaret, iki ülkeyi siyasi diyalog, diplomasi, ticaret ve yatırım, savunma, eğitim ve afet yönetimi gibi çok yönlü iş birliği alanlarında pekiştirmiştir. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkiler yükseliş trendini sürdürmektedir. 2024'te Malezya ve Türkiye arasındaki toplam ticaret 5,2 milyar doları aşmış, Türkiye'ye yapılan yatırım ise 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bu ekonomik iş birliği, Malezya hükümetinin Türkiye ile savunma alanında yakın iş birliği kurmasıyla genişlemektedir. Kraliyet Malezya Donanması sahil görev gemilerinin inşası ve Kraliyet Malezya Hava Kuvvetleri insansız hava araçlarının üretimi alanları buna örnek olarak verilebilir."

"Bu yılki ASEAN teması, 'kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik'tir"

"Bu yılın Malezya için çok önemli bir yıl olduğunun" altını çizen Kamal, "Malezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) mevcut başkanı olarak liderlik yapmaktadır" diye konuştu. Kamal, şu ifadeleri kaydetti:

"Bu yılki ASEAN teması, 'kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik'tir. Malezya, Türkiye'nin ASEAN diyalog ortağı olma ilgisini değerli bulmaktadır. Bu çalışmalar devam ederken; Türkiye, ASEAN Savunma Bakanları Plus'a gözlemci olarak kabul edilmiştir; özellikle maden ve afet yardım sektörlerinde.

11 Eylül 2025'te Kuala Lumpur'da düzenlenen 30'uncu Genişletilmiş ASEAN Zaman Forumu'nda Türkiye, deniz çevresinin sürdürülebilirliği ve kapsayıcı bölgesel deniz iş birliğini teşvik etmek amacıyla gözlemci statüsü kazanmıştır. Bu ekim ayında Malezya, 47'inci ASEAN Zirvesi ve ilgili zirve toplantıları için ASEAN ülkelerinin liderlerini ve diyalog ortaklarını Kuala Lumpur'da ağırlayacaktır."

2026 yılı "Malezya'yı Ziyaret Yılı" olarak ilan edildiğini vurgulayan Büyükelçi, "Eşsiz konumu ve kültürel çeşitliliği ile Malezya, uluslararası turizm için tercih edilen bir destinasyondur. 2024'te 37,9 milyon turist ağırlayan Malezya, 2026'da 47 milyondan fazla ziyaretçi hedeflemektedir" dedi.

Yumaklı: "Bu yılın başında liderlerimiz, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' kurma kararı aldı"

Bakan Yumaklı da dost ve kardeş Malezya'nın milli gününde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ve Malezya'nın derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, geçen yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılının ve stratejik ortaklığın 10'uncu yılının geride bırakıldığını hatırlattı.

2022 yılında ilişkilerin "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltildiğini, bu yılın başında ise liderlerin "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurma kararı aldığını belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Serbest Ticaret Anlaşması 10 milyar dolar hedefimize katkı sağlıyor"

"Malezya ile ilişkilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Enver İbrahim arasındaki dostluk ve muhabbet çok geniş bir yelpazede iş birliğimizi geliştirmemiz için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticari ortağımızdır. 10 yıl önce imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması ticari ilişkilerimizi kolaylaştırmaya ve liderlerimizin belirlediği 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmamıza katkı sağlamaya devam etmektedir. Tarım ürünlerinde bu kapsamda önemli bir yer almaktadır.

Son yıllarda, önemli mesafe katedilen savunma sanayi iş birliğimizin yanı sıra ulaşım, kültür, müzik ve eğitim başta olmak üzere birçok diğer alanda da iş birliğimizi daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Türk Hava Yolu uçuşları, Yunus Emre Enstitüsü'nün de katkısıyla halklarımız arasındaki etkileşim her geçen gün daha da artmaktadır.

"Filistin halkı, bu mezalim karşısında bizlerin kararlı duruşuyla daha da güçlüdür"

Benzer düşüncelere sahip iki ülke olarak, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda yakın iş birliği yapmaktan ve dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Gazze'deki katliamın son bulması ve Filistin halkının meşru taleplerinin karşılanması, bu dayanışma örneklerinin başında gelmektedir. Filistin halkı, bu mezalim karşısında bizlerin kararlı duruşuyla daha da güçlüdür. Bu vesileyle Malatya'yı bu yıl başarılı bir şekilde yürüttüğü ASEAN dönem başkanlığı için tebrik ediyor başarısının devamını diliyoruz."