Malezya'nın Ankara Büyükelçiliğince "Malezya Günü" resepsiyonu düzenlendi

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla "Malezya Günü" kutlandı.

Ankara'daki bir otelde Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'in ev sahipliğini yaptığı resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Malezya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

Hitapta bulunan Bakan Yumaklı, dost ve kardeş Malezya'nın ulusal gününü kutlamak için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Malezya'nın derin tarihi ve kültürel bağlara sahip kardeş iki ülke olduğunu ifade etti.

Yumaklı, 2024'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılını ve stratejik ortaklığın 10. yılını idrak ettiklerini hatırlatarak, 2022'de ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğine ve bu yılın başında da iki ülke liderlerinin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurma kararı aldığına işaret etti.

Bu Konseyin ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasındaki dostluk ve muhabbetin çok geniş bir yelpazede işbirliğinin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunun altını çizdi.

Yumaklı, Türkiye için Malezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğuna değinerek, yaklaşık 10 yıl önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ticari ilişkileri kolaylaştırmaya ve liderlerin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Tarım ürünlerinin de bu kapsamda önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Yumaklı, son yıllarda önemli mesafe katedilen savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra ulaşım, kültür, turizm ve eğitim başta olmak üzere birçok diğer alanda da işbirliğini daha da geliştirmeyi sürdürdüklerini anlattı.

Malezya ve Türkiye uluslararası platformlarda işbirliği yapıyor

Yumaklı, Türk Hava Yolları uçuşlarının, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Burslarının da katkısıyla iki ülke halkları arasındaki etkileşimin her geçen gün daha da arttığının altını çizerek, "Benzer düşüncelere sahip iki ülke olarak Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda yakın işbirliği yapmakta ve dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Gazze'deki katliamın son bulması ve Filistin halkının meşru taleplerinin karşılanması bu dayanışma örneklerinin başında gelmektedir. Filistin halkı bu mezalimin karşısında bizlerin kararlı duruşuyla daha da güçlüdür." diye konuştu.

ASEAN ile kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Yumaklı, Türkiye'nin ASEAN diyalog ortaklığı başvurusuna desteği için dönem başkanı Malezya'ya şükranlarını sunduklarını dile getirdi.

Yumaklı, Malezya'yı ASEAN dönem başkanlığı nedeniyle tebrik ederek, Malezya hükümeti ve halkını bağımsızlık günü vesilesiyle kutladı.

Büyükelçi Sazali de 16 Eylül 1963'te Malezya'nın kurulduğunu ve bu önemli günü kutlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in liderliğinde ülkesinin çeşitlilik, kalkınma ve modernleşme alanlarında ilerleme kaydettiğini anlattı.

Sazali, birçok küresel zorluğa rağmen Malezya ekonomisinin büyümesinin beklendiğini, yapılan toplam ticaretin 700 milyar doları aştığını ve ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların da 2024'te 90 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Sazali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubattaki Malezya ziyaretinin siyaset, diplomasi, ticaret, yatırım, savunma, eğitim ve afet yönetimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirdiğini vurguladı.

İkili ticaret hacmi 5,2 milyar doları aştı

Sazali, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5,2 milyar doları aştığını ve ekonomik işbirliğinin artış gösterdiğini belirterek, savunma alanında ve insansız hava araçları konusunda da işbirliği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı-Plus 2024-2027 döneminde "gözlemci" statüsü verildiğini hatırlatan Sazali, ülkesinin aynı zamanda seyahat için uluslararası olarak tercih edilen yerlerden biri olduğunu bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından pasta kesim töreni ve Malezya'ya özgü dans gösterileri yapıldı.