Malezya, Myanmar'daki krizin çözümü için tüm paydaşlarla aktif ilişkiler yürütecek

KUALA Malezya'nın, Myanmar'daki krizin çözümüne katkı sağlamak amacıyla ülkedeki tüm paydaşlarla aktif ilişkiler yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'daki siyasi krizi çözme çabaları kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve Ulusal Birlik Danışma Konseyi (NUCC) dahil olmak üzere Myanmar'daki tüm paydaşlarla yakın ilişkiler kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Mevcut şartlarda manevi destek ve dayanışma göstermek için tüm paydaşlarla ilişki kurmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Seyfeddin Abdullah, "Taraf seçmiyoruz, taraf tutmakla işimiz yok. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Nepido ile ilişki kurmasını engellemiyoruz, iletişim kanallarının açık olmasında sorun yok. Sorunun muhatabı olan tüm paydaşların katılımının sağlanmasını önemsiyoruz ve Malezya'nın yaptığı da budur." diye konuştu.

Seyfeddin, 11 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda örgütün NUG ve NUCC ile gayriresmi ilişkiler kurması yönündeki önerisini yineleyeceğini kaydetti.