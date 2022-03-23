Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek

KUALA Malezya'nın, Malaycanın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olmasını teklif edeceği bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Başbakan İsmail Sabri Yakub, parlamentodaki oturumda Malaycanın ASEAN düzeyinde kullanımına dair gelen soruya yanıt verdi.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini aktardı.

Başbakan İsmail, Malaycanın sadece Malezya'da değil, Endonezya, Brunei, Singapur, Tayland ve Filipinler'in güneyinde ve Kamboçya'nın bazı bölgelerinde konuşulan bir dil olduğunun altını çizdi ve "Dolayısıyla Malaycayı ASEAN'ın resmi dili yapmamak için bir neden yok. ASEAN liderleriyle bu dilin ikinci resmi dil olarak kullanılmasını görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Başbakan, ASEAN toplantılarında sadece 4 üye ülkenin İngilizceyi kullandığını ve kendisi de dahil diğer 6 ülkenin ana dillerinde konuşma yaptıklarını hatırlatarak ASEAN gibi uluslararası organizasyonlarda Malayca konuşmak konusunda "utangaç ve çekingen" olmanın anlamsız olduğunu kaydetti.