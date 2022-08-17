Malezya kraliçesinden Kapadokya'ya ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak eşi Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Türkiye'de bulunan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya bölgesini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak eşi Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Türkiye'de bulunan Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya bölgesini ziyaret etti.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Türkiye'ye geldi. Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kapadokya'ya da ziyaret gerçekleştirdi. Kraliçeye, Vali İnci Sezer Becel eşlik etti. Kraliçe Iskandariah, bölgedeki tarihi yerleri gezdi, doğal ve tarihi değerleri çok beğendiğini belirtti.