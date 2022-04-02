Malezya Kral ve Kraliçesi Kovid-19'a yakalandı

KUALA Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Malezya Kralı Abdullah ve Kraliçe Tunku Azizah, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ulusal Saray'da (Istana Negara) kendilerini karantinaya aldı.

Istana Negara Kraliyet Ailesi Müfettişi Ahmed Fadıl Shamsuddin, yaptığı açıklamada, Kral Abdullah'ın perşembe ve Tunku Azizah'ın cuma gününe kadar karantinaya alınacağını söyledi.

Ahmed Fadıl, Kral ve Kraliçe'nin, Kovid-19 için Sağlık Bakanlığınca öngörülen protokoller doğrultusunda kendilerini karantinaya aldıklarını aktararak, "Kral ve Kraliçe, hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor ve majestelerinin sağlık durumu iyi." dedi.