Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti - Haberler

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Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti

KUALA Malezya'nın kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun derhal çözülmesini talep ettiği bildirildi.

KUALA Malezya'nın kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun derhal çözülmesini talep ettiği bildirildi.

Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, iki günlük Vietnam ziyaretinin ardından ülkesindeki basın mensuplarına gezinin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

Vietnam ziyaretinde, Vietnamlı balıkçıların neden olduğu gerilimin gündeme geldiğini belirten Başbakan Yaakob, söz konusu balıkçıların sadece Malezya sularına girmekle kalmayıp sahil güvenlik görevlileri ve yerel balıkçılara karşı "saldırgan ve kışkırtıcı" tavırlar sergilediğini ifade etti.

Vietnamlı balıkçıların faaliyetlerinin sadece yerel balıkçıların gelir kaynaklarını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda provokasyonlara neden olabileceği yönündeki endişelerini dile getiren Yaakob, söz konusu soruna dair çözümün ivedi şekilde ele alınmamasının, daha büyük sorunları tetikleyebileceğini söyledi.

Başbakan Yaakob, "Bu nedenle, Vietnam Başbakanı'ndan ihlallerin durdurulması için derhal somut adımlar atılmasını istedim ve umuyorum Vietnam hükümeti, dostluk temelinde sorunun çözülmesi için derhal harekete geçer." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yaakob, ziyareti sırasında Vietnamlı mevkidaşı Pham Minh Chinh ile Rusya-Ukrayna savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ve iki ülkenin bu krizde tarafsız kalacağını söyledi.

AA / İdris Sülün - Güncel

Sahil Güvenlik, Başbakan, Vietnam, Malezya, Güncel, Haberler

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