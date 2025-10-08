Haberler

Malezya, İsrail'in Özgürlük Filosu'na Müdahalesini Kınadı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını engelleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı müdahaleyi şiddetle kınadı. Alıkonulan Malezyalı aktivistlerin serbest bırakılması için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Malezya, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na İsrail tarafından müdahale edilmesini kınayarak, alıkonulan vatandaşlarının serbest bırakması çağrısında bulundu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Özgürlük Filosu'na saldırısını "şiddetle kınadığını" bildirdi.

Gazze halkına yardım taşıyan insani yardım gemilerine el konulmasının "insan hakları ve evrensel insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olduğunu ifade eden Enver, Malezyalı aktivistlerin de derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Enver, aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamak için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılanlar arasında 9 Malezya vatandaşının bulunduğu kaydedilerek, "Misyonlarımız şu anda tüm gözaltına alınan katılımcıların güvenliğini, derhal serbest bırakılmasını sağlamak ve refahlarının tam olarak korunması için aktif olarak çaba göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Malezya'nın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğu ve Gazze'deki insani felaketi sona erdirmek ile bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlamak amacıyla yürütülen tüm uluslararası çabaları destekleme kararlılığını yinelediği ifade edildi.

İsrail donanma unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyulmuş, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görülmüştü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansımıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
