Malezya, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Savaş Suçu Olarak Kınadı

Malezya, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'de 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını, savaş suçu niteliği taşıdığının altını çizerek şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sağlık tesislerine ve basın mensuplarına yönelik İsrail saldırılarının uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğu ve bunun, Malezya tarafından şiddetle kınandığı ifade edildi.

Malezya'nın bu tür eylemleri savaş suçu olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, "Gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınması, yalnızca masum hayatlara yönelik iğrenç bir suç değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırıdır. Malezya, uluslararası toplumu, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'in devam eden zulmünü durdurmak ve rejimi tamamen sorumlu tutmak için derhal kararlılıkla harekete geçmeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malezya'nın, tüm taraflara "Filistin halkının devredilemez haklarına dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarını" iki katına çıkarma çağrısında bulunduğu açıklamada, "Bu çabalar arasında, 1967 öncesi sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması da yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ni hedef almıştı

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.