Malezya ile Japonya'nın Kritik Minerallerde İşbirliği Gelişiyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin Japonya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında işbirliğini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Enver, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

Görüşmede Enver, Malezya ile Japonya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık kapsamında barış ve güvenlik, ekonomik refah, bilim, teknoloji, çevre, toplum ve kültürel etkileşim ile bölgesel ve küresel işbirliği alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Malezya'nın Japonya ile nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve diğer maden sektörlerindeki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Enver, "Bu işbirliği, sektörde yenilik ve teknolojik gelişmeyi artırmak için ortak araştırma ve geliştirme girişimlerini de genişletebilir." ifadesini kullandı.

Enver, ayrıca, iki ülke arasında yapılan ortak deniz tatbikatlarını "stratejik işbirliği ve bölgesel deniz güvenliğini güçlendiren önemli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Takaiçi ise zirve kapsamında yaptığı konuşmada, Japonya'nın "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunu savunduğunu ve ASEAN'ın Hint-Pasifik'e ilişkin bakış açısını tutarlı biçimde desteklediğini belirtti.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu barındıran ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.