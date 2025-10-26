Haberler

Malezya ile Japonya'nın Kritik Minerallerde İşbirliği Gelişiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Japonya ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında işbirliğini artırmaya hazır olduklarını açıkladı. İki ülke arasındaki stratejik ortaklıkta barış, güvenlik ve ekonomik refah konuları üzerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin Japonya ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında işbirliğini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Enver, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ile bir araya geldi.

Görüşmede Enver, Malezya ile Japonya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık kapsamında barış ve güvenlik, ekonomik refah, bilim, teknoloji, çevre, toplum ve kültürel etkileşim ile bölgesel ve küresel işbirliği alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Malezya'nın Japonya ile nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve diğer maden sektörlerindeki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Enver, "Bu işbirliği, sektörde yenilik ve teknolojik gelişmeyi artırmak için ortak araştırma ve geliştirme girişimlerini de genişletebilir." ifadesini kullandı.

Enver, ayrıca, iki ülke arasında yapılan ortak deniz tatbikatlarını "stratejik işbirliği ve bölgesel deniz güvenliğini güçlendiren önemli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Takaiçi ise zirve kapsamında yaptığı konuşmada, Japonya'nın "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonunu savunduğunu ve ASEAN'ın Hint-Pasifik'e ilişkin bakış açısını tutarlı biçimde desteklediğini belirtti.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu barındıran ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.