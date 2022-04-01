Malezya iki yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı

KUALA Malezya, Kovid-19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını 2 yılın ardından ziyaretçilere açtı.

Malezya, 1 Nisan itibarıyla "pandemiden endemiye geçiş" dönemi kapsamında salgın nedeniyle uygulamaya koyduğu birçok tedbiri kaldırdı.

Uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan gelen ilk yolcular Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki KLIA2 Havalimanı'na indi.

İlk yolcuları oldukça sıcak şekilde karşılayan AirAsia personeli, tüm yolculara hediye verdi.

Öte yandan Kuala Lumpur'dan ilk uçuşla Phuket Adası'na giden yolcular, havalimanı personelinin sıcak karşılamasıyla uçağa bindirildi.

AirAsia'dan yapılan açıklamada, bugün KLIA2 Havalimanı'nda ülkeye gelen yolcuların bir dizi etkinlikle karşılanarak Malezya uluslararası sınırlarının yeniden açılmasının kutlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Singapur, Tayland, Bangladeş, Filipinler ve Hindistan dahil 8 ülkeden toplam 12 uluslararası AirAsia uçuşunun bugün KLIA2'ye ulaşması, pandemi nedeniyle kapalı olan uluslararası operasyonlarının yeniden canlandığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllardır Malezya'da yaşayan İngiliz Dave ve Melanie çifti, salgın nedeniyle iki yıldır ilk defa tatillerini dışarda geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, iki yılın ardından Phuket Adası'na giderek deniz ve güneşin tadını çıkaracaklarını söyledi.

Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob, ülkesinin 1 Nisan itibarıyla Kovid-19'la mücadelede "pandemiden endemiye geçiş" dönemine girerek kapılarını yabancı ziyaretçilere açacağını açıklamıştı.

Buna göre, yabancı ziyaretçiler "MyTravelPass" sisteminde onay almak zorunda kalmadan ülkeye giriş-çıkış yapabilecek.

Öte yandan çift doz aşılı yabancı ziyaretçilerin karantinada kalma zorunluluğu kaldırılırken, ziyaretçilerin ülkeye girmeden PCR testi yaptırmaları yeterli olacak.

Malezya, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek için 18 Mart 2020'den bu yana uluslararası sınırlarını yabancı ziyaretçilere kapatmıştı.