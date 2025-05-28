Malezya Hükümeti, Dijital Egemenlik Kavramını Yeniden Tanımlıyor

Malezya Hükümeti, Dijital Egemenlik Kavramını Yeniden Tanımlıyor
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dijital teknolojilerin etkisiyle 'egemenlik' kavramının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. 46. ASEAN Zirvesi'nde konuşan İbrahim, ulusal çıkarları korumak için geleneksel egemenlik anlayışının yetersiz kaldığını vurguladı.

Malezya hükümeti, dijitalleşmenin etkisi karşısında "egemenlik kavramını" yeniden tanımlamaya çabaladığını bildirdi.

Malezya merkezli New Straits Times'ın haberine göre, başkent Kuala Lumpur'da 26-27 Mayıs'ta 46. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi düzenlendi.

Liderler, zirvede birlik kapsamlı ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, zirve marjında düzenlenen "2025 Fortune ASEAN-GCC Ekonomik Forumu"nda katılımcılara hitap etti.

İbrahim, Malezya hükümetinin, dijital teknolojilerin artan etkisi karşısında "egemenlik" kavramını yeniden tanımlamaya çabaladığını söyledi.

Bulut tabanlı teknolojilerin yükselişi karşısında "geleneksel egemenlik anlayışının artık ulusal çıkarları korumak için yeterli olmadığını" belirten İbrahim, "(Egemenlik kavramı) Gözden geçirilmeli, ulusun güvenliğini korumak için yeniden amaçlandırılmalı." dedi.

İbrahim, yapay zekayı "kaçınılamaz" olarak nitelendirerek, gerekli mevzuatı yürürlüğe koyarak dijital egemenlik sorunlarını çözeceklerini bildirdi.

"Değer eksikliğine" dikkati çeken İbrahim, yapay zekanın kimlik, inanç ve karakter gibi "doğru değerlerle birleştirilmesi" gerektiğini kaydetti.

Söz konusu forumda, küresel ekonomik zorlukların ele alınması ile geleceğe yönelik sürdürülebilir politika çözümlerine odaklanıldı.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliğini ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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