Malezya hükümeti, 2022'de 18 milyar dolardan fazla sübvansiyon sağlayacak

KUALA Malezya Maliye Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz, hükümetin sağladığı sübvansiyonların toplam miktarının bu yıl 80 milyar ringgite (18 milyar dolardan fazla) ulaşmasının beklendiğini ve bunun ülke tarihindeki en büyük sübvansiyon miktarı olduğunu söyledi.

Tengku Zafrul, 100. Halkın Mali Raporu'nun yayınlanması dolayısıyla yaptığı konuşmada, enflasyonun halk üzerindeki baskılarını azaltmak için hükümetin benzin, motorin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yemeklik yağ, un ve elektrikten oluşan çeşitli tüketim kalemlerine sübvansiyon sağladığını açıkladı.

Genel olarak, 2022 yılı için öngörülen tüketim sübvansiyonları bütçesinin, Malezya tarihinde herhangi bir hükümet tarafından karşılanan en yüksek miktara ulaştığına işaret eden Tengku, "Sosyal ve tarım yardımları, balıkçılara ve diğer meslek gruplarına yapılan yardımlar da eklendiğinde, toplam sübvansiyon miktarının 2022 için tarihin en büyük sübvansiyonu olan 80 milyar ringgite yaklaşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Tengku, hükümetin fiyat artışlarını önlemek için enflasyonu düşürmeyi amaçlayan politikaları uygulamaya devam ederken, aynı zamanda doğrudan yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini belirtti.