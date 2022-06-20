Malezya: Hindistan'daki İslamofobik olaylar ASEAN ülkelerini olumsuz etkileyebilir - Haberler

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Malezya: Hindistan'daki İslamofobik olaylar ASEAN ülkelerini olumsuz etkileyebilir

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya: Hindistan'daki İslamofobik olaylar ASEAN ülkelerini olumsuz etkileyebilir

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Hindistan'daki İslamofobik olayların Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Hindistan'daki İslamofobik olayların Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin, yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin hızla yayıldığı bugünlerde, Hindistan'daki İslamofobik olayların Asya ülkelerindeki geniş Müslüman nüfusu etkileyebileceğini söyledi.

Seyfeddin, "Hindistan'da olan şeylerin bir etkisi olabilir. Dikkatli olmazsak, bir tepki olabilir. İşte tam da bunun olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Farklı inançlara sahip insanlar arasında anlayışın artırılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Seyfeddin, Malezya ve Hindistan'ın bu yönde ortak bir platform üzerinde çalışmasını önerdi.

Malezya, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması üzerine Hindistan'ı protesto eden Müslüman ülkeler arasında yer almıştı.

AA / İdris Sülün - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Malezya India Asya Güncel Haberler

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