Malezya, Gazze için BM Barış Gücü Misyonuna Katılmaya Hazır

Güncelleme:
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Birleşmiş Milletler'in Gazze'de kurulacak barış gücü misyonuna katılma hazır olduklarını duyurdu. İbrahim, ülkesinin Filistin mücadelesini desteklediğini ve BM ile işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Malezya, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Gazze'de kurulacak olası bir barış gücü misyonuna katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşme sırasında ülkesinin BM ile işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladığını belirten Enver, Malezya'nın, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı üye devletler dahil benzer düşüncedeki ülkelerle birlikte, Gazze'de kurulacak olası bir BM barış gücü misyonuna katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Enver, "Malezya, Filistin mücadelesini destekleyen kararlı tutumunu yineledi ve BM'nin tutarlı pozisyonunu ve İsrail rejiminin Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engellemesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığı çerçevesinde Tayland ile Kamboçya arasındaki barış görüşmelerinin kolaylaştırılması ve Myanmar'da kapsayıcı diyalog çabalarının desteklenmesine ilişkin konuların da ele alındığını belirten Enver, ülkesinin küresel iklim gündeminin güçlendirilmesine yönelik çabalarına da değindiklerini aktardı.

Enver, "Malezya, küresel barış, adalet ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini savunmak için BM ile yakın işbirliğini sürdürecektir." dedi.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu barındıran ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
