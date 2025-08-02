Malezya, Gazze'deki İnsani Felaketten Endişe Duyuyor

Malezya, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaşanan insani felaketten dolayı derin ve sürekli endişe duyulduğunu belirtti.

Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Gazze'de İsrail'in saldırıları dolayısıyla devam eden insani felakete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana 60 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 150 bin kişinin yaralandığı ve 1,9 milyon Filistinlinin "siyonist İsrail rejiminin amansız saldırganlığı nedeniyle zorla yerinden edildiği" belirtildi, söz konusu eylemlerden dolayı derin ve sürekli endişe duyulduğu ifade edildi.

İsrail'in uyguladığı ablukanın insani yardımların bölgeye ulaşmasını "ciddi şekilde" kısıtladığı, gıda, temiz su, tıbbi malzeme ve yakıtta kıtlığa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Bu gelişmeler, açlık ve yetersiz beslenmenin şimdiden binlerce sivili, özellikle de çocukları etkilemesiyle, yaklaşan bir kıtlık korkusunu artırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yardım bekleyen 1300'den fazla Filistinlinin "vahşice katledildiği", bunun "akıl almaz bir durum" olması sebebiyle soruşturmaya konu edilmesi gerektiği vurgulanarak, Birleşmiş Milletlerde (BM) 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yüksek katılımlı uluslararası Filistin Konferansı'nın sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Malezya'nın, İsrail'in katliamları durdurması, Filistinlilere yönelik tüm zorla yerinden etme girişimlerine son vermesi, insani yardıma erişimin engellenmeden sağlanması için tüm ablukaları derhal kaldırması gerektiğini "en güçlü şekilde" yinelediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1967 öncesi sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını ve Filistin'in Birleşmiş Milletler'e haklı üyeliğini destekleme konusunda kararlıyız."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 9 bin 246 kişi yaşamını yitirdi, 36 bin 681 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1422'ye, yaralıların sayısı da 10 bin 67'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.