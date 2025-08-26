Malezya, Filistin'e Destekle Olası Tehditlere Karşı Hazır

Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohamad Alamin, Filistin'e destek veren tutumları nedeniyle gelebilecek "tehditlerle" baş edebileceklerini belirtti.

Bernama ajansının haberine göre, Alamin, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) yaptığı konuşmada, hükümetin Filistin'e destek veren tutumunun, diğer ülkeler tarafından ekonomik olarak hedef alınıp alınmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Alamin, "Filistin davasını savunmada sesimiz çıktığı için olası tehdit ve göz korkutmalar konusunda bunun, baş edebileceğimiz bir şey olduğuna inanıyorum çünkü tutumumuz güçlü ve sağlam." ifadesini kullandı.

Malezya'nın Filistin konusunda tutumunun on yıllardır değişmediğini, bunun yalnızca dini sebeplerden değil insani ilkelerden kaynaklandığını söyleyen Alamin, bu konuda Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Bağlantısızlar Hareketi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi uluslararası kuruluşların desteğini gördüklerini dile getirdi.

Alamin, Orta Doğu'daki belirsizliğin, yalnızca bölgesel değil küresel istikrarı da etkilediğini vurgulayarak, bunun Malezya için de bazı sonuçları olduğunu belirtti.

Malezya'nın Orta Doğu'daki dış politikasının kapsamlı, prensipli ve pragmatik bir şekilde diplomasiyi öne çıkararak sürdüğünü ifade eden Alamin, bu kapsamda Türkiye, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerle barışçıl bir sonuç arayışı için birlikte çalıştıklarını kaydetti.