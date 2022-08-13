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Malezya Federal Bölgeler Bakanı Bin Kassim, Altay'ı ziyaret etti

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Malezya Federal Bölgeler Bakanı Bin Kassim, Altay'ı ziyaret etti

Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Malezya Federal Bölgeler Bakanı Dato Seri Shahidan Bin Kassim, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kentte bulunan yabancı devlet adamları ve heyetlerle görüşen Altay, Bin Kassim'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkeler ve şehirler arasındaki ilişkileri her yönden geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Oyunları izlemek ve Konya'nın güzelliklerini görmek için kente geldiğini belirten Bin Kassim ise "Sizinle gurur duyuyoruz. Çünkü her zaman İslam'a yönelik hareket ediyorsunuz. Kuala Lumpur ve Konya arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sizinle işbirliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Altay, Bahreyn Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Faris Mustafa Al-Kooheji ile de bir araya geldi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Uğur İbrahim Altay Malezya Konya Güncel Haberler

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