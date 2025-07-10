Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar Çağrısı

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Güney Çin Denizi'nde jeopolitik gerilimlerin güvenliği ve küresel ticareti tehdit edecek şekilde tırmanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Bernama ajansının haberine göre, Hasan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel barışın kırılganlığının her geçen gün daha belirgin hale geldiğini belirtti.

"Güney Çin Denizi'nde jeopolitik gerilimlerin güvenliği ve küresel ticareti tehdit edecek şekilde tırmanmaması için çaba göstermeliyiz." diyen Hasan, bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesinin ASEAN'ın önceliği olduğunu vurguladı.

Hasan, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin küresel endişelere de değinerek, ASEAN'ın, Çin'in Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Antlaşması (SEANWFZ) Protokolü'nü çekincesiz olarak imzalayıp onaylamaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Toplantıya Çin tarafı ise Dışişleri Bakanı Vang Yi başkanlığındaki üst düzey heyetle katıldı.

Endonezya'dan ASEAN'ın bölgesel düzenin korunmasında rolünün güçlendirmesi çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, artan jeopolitik gerilimler ve bölgesel sorunlar karşısında ASEAN'ın birlik ve merkezi konumunu güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "ASEAN, bölgesel düzenin temel direği olma rolünü yeniden teyit etmelidir. Birlik ve merkeziyet taviz verilemeyecek ilkelerdir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Güney Çin Denizi Davranış Kuralları (COC) müzakerelerinde kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "ASEAN, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliğini sağlamak için anlamlı ve etkili bir COC sonuçlandırma taahhüdüne bağlı kalmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Myanmar'da şiddetin derhal sona ermesi ve bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Kuala Lumpur'a gelerek ASEAN Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.