Malezya'dan TikTok'a Sahte Haberlerle Mücadele Çağrısı

Malezya İletişim Bakanlığı, ülkedeki TikTok'un üst yönetimini, platformdaki sahte haberlerle mücadelede geciktiği iddiasıyla Malezya Polis Merkezi'ne görüşmeye çağırdı.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya İletişim Bakanı Datuk Fahmi Fadzil, bir konferansta yaptığı açıklamada, sahte haberlerin yayılmasını önlemede Malezya polisi ile işbirliği yapmakta gecikmesi gerekçesiyle TikTok üst yönetimini polis merkezine görüşmeye çağırdıklarını söyledi.

Yakın tarihli bir suçu örnek gösteren Fahmi, "TikTok, Malezya polisine bilgi sağlama konusunda çok yavaştı. Öyle ki TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Zi Chew'i arayıp 'bu işlenen bir suç ve kuruluşunuz çok yavaş' diye bilgilendirmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Fahmi, TikTok'un yanı sıra Meta'nın Facebook platformu yöneticilerinin de, "ahlaka aykırı" içeriklerin yayılmasını açıklamak üzere çağrılacağını söyledi.

Platformların bu konuları ciddiye almadıklarını ifade eden Fahmi, platformların yasalara uymak zorunda olduğunu hatırlattı.

Hükümetin sosyal medya platformlarındaki tüm satış işlemleri için kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirme ihtiyacı üzerinde çalıştığını belirten Fahmi, bunun dolandırıcılık, çevrim içi yasa dışı kumar reklamları ve deepfake içerikle bağlantılı sahte hesapların kötüye kullanımını engellemeyi amaçladığını da ekledi.