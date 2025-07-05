Malezya'dan İthal Demir ve Çelik Ürünlerine Telafi Edici Vergi

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Malezya, Çin, Güney Kore ve Vietnam'dan ithal edilen bazı demir ve çelik ürünlerine yüzde 3,86 ile 57,90 arasında değişen oranlarda telafi edici vergi uygulamaya başladı. Uygulamanın 120 gün boyunca geçerli olacağı ve nihai kararın 3 Kasım'da açıklanacağı belirtildi.

Malezya, Çin, Güney Kore ve Vietnam'dan ithal edilen bazı demir ve çelik ürünlerine telafi edici vergi getirdi.

Free Malaysia Today'in haberine göre, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, bazı demir ve çelik ürünleri için başlatılan inceleme sonucunda yüzde 3,86 ile 57,90 arasında değişen oranlarda telafi edici vergi uygulanmasına karar verdi.

Çin, Güney Kore ve Vietnam'dan söz konusu ürünlere dair alınacak ek vergilerin 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 120 gün boyunca geçerli olacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu geçici önlemin yerli sanayinin daha fazla zarara uğramasını engellemek amacıyla alındığı vurgulandı.

Uygulamanın kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin nihai kararın ise 3 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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