Malezya'dan İsrail'in Yerleşim Planlarına Şiddetli Kınama

Malezya, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini ve "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili açıklamaları şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in "E1" bölgesindeki yerleşim planına ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuyla ilgili ifadelerine????? ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gasbedilen Filistin topraklarında binlerce yerleşim biriminin kurulmasını öngören planın ve yasa dışı yayılmacı "Büyük İsrail" vizyonunun en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.

İsrail'in bu adımlarının, Cenevre Sözleşmelerini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Malezya'nın, 1967 öncesi sınırlar temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde basın mensuplarına yönelik saldırılarının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) savaş bölgelerindeki gazetecilerin korunmasına ilişkin kararlarını ihlal ettiğinin altı çizilerek, uluslararası topluma, İsrail'in yasa dışı girişimlerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.