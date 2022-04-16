Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama - Haberler

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Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama

KUALA Malezya'nın, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin cüretkar eylemlerini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın, Mescid-i Aksa'yı işgal eden ve Filistinlilere saldıran İsrail askerlerinin cüretkar eylemlerini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin utanç verici ve insanlık dışı eylemlerinden büyük üzüntü duyduğunu ve Müslümanların kutsal ramazan ayını kutladığı bir cuma gününde söz konusu saldırıların asla olmaması gerektiğini söyledi.

"İsrail askerleri kadınları da hedef aldı, bu kabul edilemez bir vahşet eylemidir." ifadesini kullanan Bakan Seyfeddin, Malezya'nın sağlık çalışanları ve gazeteciler dahil Filistinlileri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerini "şiddetle" kınadığını bildirdi.

Seyfeddin, Malezya'nın Filistinlilerin geleceğini ve refahını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

İsrail güçlerinin dün sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girmesiyle çıkan olaylarda en az 153 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

AA / İdris Sülün - Güncel

Malezya, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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