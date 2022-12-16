Malezya'daki Toprak Kaymasında Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya yetkililerine göre, Cuma günü yerel saatle 02: 00 civarında ülkenin Selangor eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi öldü, pek çok kişi de mahsur kaldı.

KUALA LUMPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Malezya yetkililerine göre, Cuma günü yerel saatle 02: 00 civarında ülkenin Selangor eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi öldü, pek çok kişi de mahsur kaldı.

İtfaiye ve kurtarma departmanına göre, toprak kayması bölgede rağbet gören bir kamp alanında meydana geldi ve şu ana kadar 60 kişi kurtarıldı.

Selangor eyaleti itfaiye ve kurtarma departmanı başkanı Norazam Khamis, bölgede mahsur kaldığına inanılan insanlar için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve en az 12 ekibin hayatta kalanları aradığını bildirdi.

Departman sabah saatlerinde, felaketin meydana geldiği sırada 79 kişinin mahsur kaldığı tahmininde bulundu.

Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı daha sonra sosyal medyadan yaptığı duyurusunda 92 kişinin toprak kayması nedeniyle mahsur kaldığının düşünüldüğünü belirtti.

Bu arada Başbakan Enver İbrahim, Cuma günü geç saatlerde bölgeyi ziyaret edeceğini bildirdi ve ilgili tüm hükümet kurumlarına kapsamlı ve sistematik bir arama ve kurtarma çalışması yürütmeleri talimatını verdi.

Malezya Ulusal Haber Ajansı Bernama'ya göre, şu anda K9 takip köpeği birimi, Sentosa, Ampang, Pandan, Kota Anggerik, Kajang dan Andalas itfaiye ve kurtarma istasyonlarından Acil Tıbbi Kurtarma Servisi ve Özel Taktik Harekat ve Kurtarma ekibinin yardımıyla arama ve kurtarma operasyonu yürütülüyor.

Ülkenin meteoroloji departmanına göre, ülke şu anda Kasım'dan Mart'a kadar süren kuzeydoğu musonunun etkisi altında bulunuyor. Muson nedeniyle aralarında Selangor'un da bulunduğu birçok eyalette şiddetli yağmur kaydedildi.