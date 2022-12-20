Malezya'daki Sel 56.000'den Fazla Kişiyi Yerinden Etti, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KUALA LUMPUR, 20 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da Salı günü yayınlanan hükümet verilerine göre, ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen şiddetli sel, beş vilayette 56.159 kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

KUALA LUMPUR, 20 Aralık (Xinhua) -- Malezya'da Salı günü yayınlanan hükümet verilerine göre, ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelen şiddetli sel, beş vilayette 56.159 kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Devlete bağlı Bernama haber ajansı, selden en çok etkilenen bölgelerin yarımadanın doğu kıyısı olduğunu belirterek, Kelantan vilayetinden 17.326 ve Terengganu vilayetinden 37.792 sel mağdurunun sel yardım merkezlerine tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, aralarında 15 aylık bir erkek çocuğun bulunduğu beş can kaybını teyit etti.

Selden etkilenen vilayetlerin çeşitli bölgelerindeki nehir suları tehlike seviyesini aştı.

İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'nın yangın güvenliği bölümü müdürü Ahmad Izram Osman, ekibinin Terengganu'daki sel durumuyla ilgili doğru bir rapor almak için havadan izleme yaptığını ve Kelantan'da da benzer izleme yapacaklarını söyledi.

Selden etkilenen diğer vilayetlerin, yüzlerce kişinin tahliye edildiği Pahang, Johor ve Perak olduğu açıklandı.